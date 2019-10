Die Privatbank Berenberg hat Encavis von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 7,70 auf 8,90 Euro angehoben. Analystin Charlotte Friedrichs begründete ihr neues Urteil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem "exzellenten Lauf" der Aktien des Solar- und Windparkbetreibers. Dieser stehe mit der starken operativen Entwicklung, Zukäufen und vorteilhaften Wetterbedingungen in Zusammenhang. Der Aktienkurs spiegele nun den fairen Wert des Portfolios angemessen wider./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

