Harte Gold Corporation gibt Ernennungen in den Board of Directors bekannt DGAP-News: Harte Gold Corporation / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Harte Gold Corporation gibt Ernennungen in den Board of Directors bekannt 16.10.2019 / 08:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Toronto - 15. Oktober 2019 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt die Aufnahme von Joseph Conway und James Gallagher in den Board of Directors (der "Board") von Harte Gold bekannt. Herr Conway wird auch den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen. Gemäß der Pressemitteilung vom 28. August 2019 war ein Teil des Mandats des Governance-Ausschusses die Ermittlung von zwei unabhängigen Director-Kandidaten. Der Schwerpunkt lag auf Kandidaten, die Betriebserfahrung, finanzielle Expertise und Erfahrungen in Unternehmensführung einbringen werden, um die kontinuierliche Produktionssteigerung in der Mine Sugar Zone zu unterstützen. Nach einer eingehenden Prüfung potenzieller Kandidaten stimmte der Governance-Ausschuss seinen Empfehlungen an den Board einstimmig zu. Das Unternehmen freut sich, sowohl Joseph Conway als auch James Gallagher im Board of Directors von Harte Gold zu begrüßen. Herr Conway, B.Sc., MBA, verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung und in der Finanzbranche. Zuvor war Herr Conway President und CEO von Primero Mining, bevor diese Gesellschaft im Jahr 2018 von First Majestic Silver Corp. übernommen wurde. Davor war er von 2003 bis 2010 President und CEO von IAMGOLD. Während dieser Zeit führte Conway IAMGOLD durch die Transformation von einem Junior-Joint-Venture-Unternehmen zu einem führenden mittelgroßen Goldproduzenten im Wert von 6 Milliarden Dollar. Während seiner Zeit in der Geschäftsführung war Herr Conway an strategischen Entwicklungen beteiligt, einschließlich Fusionen und Akquisitionen, Unternehmensumstrukturierungen und Zugang zu den Kapitalmärkten für über 1,2 Mrd. USD an Fremd- und Eigenkapital. Herr Gallagher, B.Eng. ist eine erfahrene Führungskraft aus der Bergbaubranche und ein qualifizierter Ingenieur mit einer 35-jährigen Erfolgsgeschichte in der Optimierung der Betriebsleistung, der Leitung erfolgreicher Projekte und der Beratung auf globalem Niveau. Herr Gallagher ist derzeit President und CEO von North American Palladium Ltd. ("NAP"). Seit seinem Eintritt bei NAP hat Herr Gallagher das Senior-Managementteam wieder aufgebaut, fortschrittliche Technologien und Bergbaumethoden in der Mine Lac des Illes eingeführt und innerhalb von zwei Jahren eine betriebliche und finanzielle Wende vollzogen, die die Mine Lac des Illes zu einer der größten Untertageminen Kanadas machte. Dies gipfelte in dem kürzlich bekannt gegebenen Verkauf von NAP für 1 Milliarde USD an Impala Platinum. Vor NAP war Herr Gallagher 24 Jahre bei Falconbridge Inc. in verschiedenen operativen Positionen und Projektleitungsfunktionen tätig und acht Jahre als Global Director of Mining für Hatch, das eines der größten EPCM-Teams im Bergbausektor in Nordamerika leitet. Herr Gallagher ist derzeit im Board der Ontario Mining Association. Board-Erneuerung und Management-Update Aufgrund des Board-Erneuerungsplans ist Richard Faucher aus dem Board zurückgetreten. Der Schwerpunkt liegt nun auf dem Abschluss der Suche nach dem President und CEO. Es wurden mehrere hochkarätige Kandidaten identifiziert, und das Unternehmen wird weitere Informationen bereitstellen, sobald eine Entscheidung getroffen wurde. Über Harte Gold Corp. Harte Gold ist Ontarios jüngster Goldproduzent mittels ihrer sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mine Sugar Zone in White River, Ontario. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 19. Februar 2019, eine angezeigte Mineralressource von 4.243.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,12 g/t für 1.108.000 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte Mineralressource von 2.954.000 Tonnen mit einem Gehalt von 5,88 g/t für 558.000 Unzen enthaltenes Gold. Mit Wirkung vom 15. Februar 2019 wurde eine Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101 für die Mine Sugar Zone durchgeführt, in der die Gesamtvorräte von 3.879.000 Tonnen mit einem Gehalt von 7,1 g/t Au für 890.000 Unzen Gold berechnet wurden. Die Exploration auf der 79.335 Hektar umfassenden Liegenschaft Sugar Zone, die einen signifikanten Grünsteingürtel abdeckt, wird fortgesetzt. Für weitere Informationen: Stephen G. Roman Chairman und Interim-CEO Tel. +1-416-368 0999 E-Mail: sgr@hartegold.com Shawn Howarth Vice President Corporate Development Tel. +1-416-368 0999 E-Mail: sh@hartegold.com Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.