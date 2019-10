Bereits zum Ende der letzten Woche hatte ich in meinem Live Stream die technisch angespannte Lage der Wirecard Aktie beschrieben. Natürlich konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass die Financial Times nur Tage später mit neuen Anschuldigungen zum Thema Bilanzfälschung und Co. aufwarten würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...