Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Infineon von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 15,50 Euro gesenkt. Er glaube nun, dass es etwas länger dauern wird, bis im wichtigen Kundenkreis der Automobilindustrie eine Erholung einsetzt, schrieb Analyst Aleksander Peterc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies führe in seinem Modell für den Halbleiterkonzern zu niedrigeren Gewinnschätzungen in den Jahren 2020 bis 2023./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 02:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006231004

AXC0065 2019-10-16/08:12