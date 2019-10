16.10.2019 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1)hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten 2019 Umsatzerlöse von rund 23 Mio. Euro (Vorjahr: 24 Mio. Euro) und ein EBIT von -4,6 Mio. Euro (Vorjahr: -3,7 Mio. Euro) erzielt. In der DACH-Region konnten die geplanten Umsätze nicht realisiert werden. Der Cloud-Auftragseingang betrug 4,8 Mio. Euro, ein Plus von 52 %. Die Cloud-Umsätze stiegen um 19 % auf 4,6 Mio. Euro. Im Verlauf der ersten drei Quartale 2019 sind Umsatzsteigerungen und Ergebnisverbesserungen zu verzeichnen, jedoch reicht die Dynamik insbesondere bei den ...

