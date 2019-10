Nicht schon wieder, werden sich viele Anleger gedacht haben, als sie am Vormittag die Schlagzeilen gelesen haben. Die Zeitung Fiancial Times wirft Wirecard einmal mehr Bilanzfälschung vor und schickt die Aktie erneut auf Talfahrt. Rund 25 Prozent verlor die DAX-Aktie im Tief, bevor sie sich wieder etwas erholen konnte. Am Nachmittag haben sich die Verluste auf rund 14 Prozent bei 120 Euro verringert. Der Financial Times" (FT zufolge hat der Konzern Umsatz und Gewinn bei Auslandstöchtern in Dubai und Irland aufg. ...

