Die Commerzbank hat Munich Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 225 auf 265 Euro angehoben. Er blicke nun positiver auf die Rückversicherungskonzerne, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Preisentwicklung im Nicht-Lebensversicherungsbereich verbessere sich und es gebe Wachstumschancen im traditionellen sowie im Digital-Geschäft. Außerdem seien die Bilanzen stark, die Dividenden sicher und die Bewertungen attraktiv. Munich Re dürfte in diesem Jahr sein Ziel für den Nettogewinn wohl übertreffen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 16:42 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 17:30 / CEST

