Der großen Dreiecksformation, in der sich der Kurs von Brent Crude Oil bewegt, geht langsam der Platz aus. Der Raum zwischen den beiden Trendlinien wird immer enger. Aber auch, wenn das bullische Lager derzeit noch einen Hauch bessere Karten hat, so hat man doch das Problem, das nicht in einen neuen Aufwärtsimpuls umsetzen zu können.

