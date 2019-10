Wiesbaden (ots) - Im 3. Quartal 2019 wurden in Deutschland 2,2 % mehr Zigaretten versteuert als im 3. Quartal 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die versteuerte Menge auf 20,2 Milliarden Stück mit einem Verkaufswert von 6,1 Milliarden Euro. Dagegen ging die Menge des versteuerten Tabak-Feinschnitts für selbstgedrehte Zigaretten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11,2 % zurück, der Absatz von Zigarren und Zigarillos um 12,5 %.



Absatz von Pfeifentabak um 41,0 % höher als im 3. Quartal 2018



Die Menge des versteuerten Pfeifentabaks stieg um 41,0 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Zum Pfeifentabak gehören auch Wasserpfeifentabak und Tabakprodukte für sogenannte elektrische Tabakerhitzer.



Insgesamt wurden im 3. Quartal 2019 Tabakwaren im Wert von 7,4 Milliarden Euro versteuert. Das waren rund 0,3 Milliarden Euro oder 4,8 % mehr als im 3. Quartal 2018.



Die Angaben der Tabaksteuerstatistik beziehen sich auf den Zeitpunkt des Bezugs von Steuerzeichen und nicht auf den Verkaufszeitpunkt im Handel beziehungsweise an Endverbraucherinnen und -verbraucher. Daher lassen Quartalsvergleiche nur bedingt auf eine längerfristig veränderte Nachfrage nach bestimmten Produkten schließen.



