Köln/Boston (ots) - Anaqua gewinnt japanisches Kosmetikunternehmen als Kunden und setzt sein Wachstum im asiatischen IP-Markt fort.



Anaqua, der führende Anbieter von Lösungen für Innovation und geistiges Eigentum, gab heute bekannt, dass das japanische Kosmetikunternehmen Shiseido sich für die ANAQUA-Plattform entschieden hat, um sein globales Patent- und Markenportfolio zu verwalten. Damit verstärkt Anaqua weiter seine Kundenbasis im asiatisch-pazifischen Raum.



Shiseido produziert viele der weltweit führenden Kosmetikmarken und verfügt über ein umfangreiches Patent- und Markenportfolio. Die ANAQUA-Plattform wird die Innovationen von Shiseido im Beauty-Bereich durch Rationalisierung der IP-Aktivitäten und Verbesserung der Portfolio-Strategie unterstützen.



"Shiseido ist eine wahrhaft legendäre japanische Marke und ein globaler Marktführer, und ich freue mich, das Unternehmen in unserer wachsenden Kundengemeinde im asiatisch-pazifischen Raum begrüßen zu können", sagte Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Wir arbeiten eng mit Shiseido zusammen und haben mehrere Erweiterungen hinzugefügt, um die Prozesse des Unternehmens zu vereinfachen, die für die IP-Verwaltung von Bedeutung sind."



Mit ANAQUA hat Shiseido Zugriff auf eine Vielzahl von IP-Erweiterungen, darunter webbasierte Collaboration-Tools zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz, eine maßgeschneiderte Schnittstelle zur Anpassung an die Prioritäten und Prozessverbesserungen des Unternehmens sowie E-Mail-Management zur Unterstützung eines papierlosen IP-Managements. Ein umfassendes Dashboard und Berichtsfunktionen mit verbesserter Datenvisualisierung und leistungsstarken Analysen bieten Shiseido umfangreiche operative Einblicke. Mit ANAQUA kann Shiseido nun ein einziges Workflow-System nutzen, um Marken und Warenzeichen in einer zentralen Datenbank zusammenzufassen. Das Unternehmen wird auch das Anaqua Awards Management Modul nutzen, das die Verfolgung von Zahlungsmodalitäten, Meilensteinen und Auszeichnungen im Zusammenhang mit Innovationen und Patentaktivitäten ermöglicht.



Über Anaqua



Anaqua ist ein Premiumanbieter von integrierten End-to-End Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum und wird von über 50 % der 25 führenden US-Patentanmelder und über 50 % der 25 weltweit führenden Marken sowie einer wachsenden Zahl der renommiertesten Anwaltskanzleien genutzt. Der Hauptsitz des global tätigen Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen finden sich quer durch Europa und Asien. Weltweit wird die IP-Plattform von Anaqua von fast einer Million IP-Führungskräften, Rechtsanwälten, Anwaltsfachangestellten, Administratoren und Innovatoren genutzt. Die Lösungssuite des Unternehmens verbindet Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und anhand von Technologie ermöglichten Services, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die als Informationsgrundlage für IP-Strategien dient, IP-Entscheidungen ermöglicht und die IP-Tätigkeit optimiert. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com.



Über Shiseido



Für weitere Informationen über Shiseido besuchen Sie bitte www.shiseidogroup.com.



Pressekontakt:



WORDUP PR

Achim von Michel

Martiusstraße 1

80802 München



Tel: +49(0)89 2 878 878 0

E-Mail: presse@wordup.de

www.wordup.de



Original-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133510/4402285