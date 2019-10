Görlitz (ots) - Die Golden Gates Edelmetalle GmbH aus Görlitz wurde mit dem Zertifikat "Deutschlands bester Kundenberater" vom F.A.Z.-Institut für außergewöhnliche Dienstleistungen prämiert. Das Institut ist eine hundertprozentige Tochter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Fast zeitgleich erhielten sie zum zweiten Mal die Auszeichnung als "Deutschlands Bester Gold- und Edelmetallhändler" von Focus Money und Deutschland Test.



Beide Preisverleihungen basieren auf großangelegten Untersuchungen nach der Methode des "Social Listening", einem anerkannten Analyseprozess. Dazu wird mittels sogenanntem Crawling das Internet nach bestimmten Suchbegriffen durchforstet und Millionen Daten der entsprechenden Unternehmen gesammelt und nach spezifischen Kriterien untersucht und bewertet. Aspekte wie Preis/Leistung, Kundenberatung, Kundenzufriedenheit, Qualität, Service und Weiterempfehlung waren für das Ranking ausschlaggebend. Merkmale, die auch für den Kunden entscheidend sind und die Marke als das Beste am Markt kennzeichnen. Beide wissenschaftlich fundierte Studien sind die umfangreichsten ihrer Art in Deutschland und entsprechend aussagekräftig. In den Untersuchungen erhielt die Golden Gates Edelmetalle GmbH jeweils die höchste überhaupt erreichbare Punktzahl und war damit Spitzenreiter der Gold- und Edelmetallhändler.



Die Auszeichnungen häufen sich bei dem 2012 gegründeten Familienunternehmen. Die beiden Geschäftsführer Herbert und Constantin Behr sind darüber hocherfreut und sehen sich in ihrer Arbeit bestätigt. "Wir tun viel für diesen Erfolg, während bei uns die Kundenzufriedenheit immer an erster Stelle steht", sagt Constantin Behr. Um die Kunden sachkundig und fundiert beraten zu können und Nachfragen souverän zu beantworten, legen sie besonderen Wert auf eine exzellente Schulung ihrer Berater. Das Ausbildungskonzept der Golden Gates Akademie vermittelt den über 1000 Vertriebspartnern die Fachkompetenz und das nötige Know How dazu. Gerade in Zeiten, wo die Bürger wegen Inflation und niedriger Zinsen um ihr Erspartes bangen müssen und es fast unmöglich scheint, eine ideale Anlagemöglichkeit zu finden, ist eine verlässliche und vertrauensvolle Beratung wichtig.



Wollen Anleger in das Edelmetall investieren, gibt es für sie bei der Golden Gates Edelmetalle GmbH verschiedene Alternativen. Entsprechend der Firmenphilosophie soll sich nämlich jeder Gold leisten können. Daher gibt es ratierliche Sparpläne schon ab 25 Euro im Monat. Diese Sparpläne sind flexibel, lassen sich aussetzen, beenden oder ändern. Aber natürlich sind auch Einmalanlagen in Edelmetallbarren oder -münzen in verschiedenster Form und Größe möglich, welche man wahlweise mit nach Hause nehmen kann, oder in lagern lässt. Moderne, digitale Anwendungsprogramme wie das Internet-Kundenportal, das es dem Anleger ermöglicht, sein Depot über das Smartphone zu verwalten, gehören neben der persönlichen, vertrauensvollen und verbindlichen Beratung zum Service dazu. Das Erfolgsrezept der Golden Gates Edelmetalle GmbH liegt in der Verbindung moderner mit traditioneller Herangehensweise: Einem kundenorientierten Service mit hochqualifizierten Beratern, einem guten Warenangebot und einem innovativen Vertriebskonzept.



Gold ist eine Krisenwährung und wenn sein Preis auch mitunter schwankt, bleibt sein Wert langfristig stabil. Bei Gold geht es nicht um eine möglichst schnelle und hohe Rendite, sondern um eine Vermögens-Absicherung. Es ist die sichere Reserve, bei der niemals der Totalverlust droht. Daher ist es die ideale Anlageform, um alle anderen Geldanlagen abzusichern und ist somit eine wichtige Ergänzung für jedes Portfolio.



