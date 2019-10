Mailand (ots/PRNewswire) - Host Milano 2019 Exhibition ist die einflussreichste Messe für die Gastronomie und Hotellerie in Italien. Einer der wichtigsten Bezugspunkte der Ausstellung ist der Kaffee. Als erster chinesischer Kaffeemaschinenhersteller, der sich dem EVA-Ansatz anschließt, wird Jetinno erneut auf der Host Milano ausstellen.



Jetinno wird die neue vollautomatische Kaffeemaschine mit Frischmilch JL35, Verkaufsschlager wie die Maschine der Serie JL500, die Thekenmaschine JLTTT-ES4C-P mit 14-Zoll-Touchscreen sowie die JLTTN-ES4C-10-A mit 10,1-Zoll-Touchscreen auf der Messe präsentieren. Die kommerzielle Jetinno-Kaffeemaschine verwendet einen von Jetinno patentierten Hochdruck-Espressokocher, mit dem die Kaffee-Essenz für ein klassisches Espresso-Erlebnis schnell und gründlich extrahiert werden kann. In der modular aufgebauten Maschine kann ein Niederdruck-Teebrüher für Tee mit Frischmilch, Schwarztee usw. installiert werden. Neben Kaffee kann die Maschine auch Schokoladengetränke, Milch, Saft und mehr als 20 weitere Getränke nach verschiedenen Rezepten ausgeben und bietet eine leicht anpassbare Getränkeauswahl. Über das mit dem Internet verbundene System von Jetinno lassen sich weitere Informationen wie Maschinenstatus, Bestellungen, Störungen usw. überprüfen, um den besten und schnellsten Wartungsservice zu garantieren.



Im Rahmen der Globalisierungsstrategie arbeitet Jetinno mit vielen europäischen Kaffeeunternehmen zusammen, darunter FrieslandCampina, Schaerer, Cimbali, WMF, Tchibo und andere. Neben der Expansion auf dem europäischen Markt exportiert Jetinno außerdem das Ergebnis von Forschung und Entwicklung und Fertigung und unterstützt damit europäische Kunden bei der Anpassung der entsprechenden Kaffeemaschinenausstattung. Jetinno ist somit das erste chinesische Unternehmen, das die Technologie der großvolumigen Espresso-Kaffeemaschine exportiert und Lieferant eines berühmten europäischen Kaffeeunternehmens ist.



Um einen klassischen Espresso anbieten zu können, integriert die Jetinno Kaffeemaschine Espresso-Elemente in das Design und arbeitet dabei mit vielen international bekannten Marken der Lieferkette zusammen, darunter der Schweizer Mühlenhersteller Ditting, Componeti, ODE, EMERSON, OMRON, PROCON, AVS Römer, Backerhts und andere. Die kommerzielle Kaffeemaschine Jetinno hat viele entscheidende Vorteile, wie Qualität, Stabilität, Intelligenz, Modularisierung und eine gute erweiterte Anpassung, was eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit mit vielen europäischen Kaffeeunternehmen ist.



Host Milan 2019 findet vom 18. bis 22. Oktober auf der Fiera Milano - S.S. del Sempione, 28 - 20017 Rho (M) Italien statt. Jetinno lädt Sie herzlich ein, an unserem Stand unsere neue Kaffeemaschine zu testen und einen aromatischen Espresso zu kosten! Standadresse: Halle 22, Stand Z13.



Website: www.jetinnovending.com (http://www.jetinnovending.com/).



