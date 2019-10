Vaduz (ots/ikr) - Anlässlich des 30. Regierungsjubiläums von S.D. Fürst Hans-Adam ll. von und zu Liechtenstein am 13. November 2019 richtet die Regierung eine Spende von 25'000 Franken für einen karitativen Zweck aus.



Nach dem Tod seines Vaters Fürst Franz Josef ll. übernahm Fürst Hans-Adam ll. am 13. November 1989 die Regentschaft. Ein bedeutender Tag für Liechtenstein, der sich in diesem Jahr zum 30. Mal jährt. Da Fürst Hans-Adam ll. keine speziellen Feierlichkeiten zu diesem Anlass wünscht, hat die Regierung in ihrer Sitzung von Dienstag, 15. Oktober, beschlossen, für ein karitatives Projekt zu spenden. Die gesprochenen 25'000 Franken sollen Projekten zugutekommen, die im Rahmen des Gesetzes über die Internationale Humanitäre Zusammenarbeit und Entwicklung (IHZE) vorgesehen sind. Der Verwendungszweck der Spende wird vom Fürstenhaus bestimmt.



