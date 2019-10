Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im 3. Quartal 2019 wurden in Deutschland 2,2% mehr Zigaretten versteuert als im 3. Quartal 2018, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die versteuerte Menge auf 20,2 Milliarden Stück mit einem Verkaufswert von 6,1 Milliarden Euro. ...

