Überwiegend gute Geschäftszahlen haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag erfreut. Hinzu kam die Hoffnung auf eine Wende im Zollstreit und auf einen positiven Ausgang beim Brexit. Dow Jones und S&P 500 legten über ein Prozent zu. Auch Amazon zählte zu den Gewinnern. Das Chartbild hat sich merklich verbessert.Amazon legte um 1,8 Prozent auf 1.767,38 Dollar und kratzt nun an der 50-Tage-Linie (1.780,56 Dollar). Gelingt das Break, wartet kurz danach bei 1.790,59 Dollar die bedeutende 200-Tage-Linie. ...

