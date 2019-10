Die Aktie von Daimler hat in den letzten Tagen wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Die wichtige 200-Tage-Linie ist in greifbarer Nähe. Gute Absatzzahlen könnten die Aktie stützen.Der Autoabsatz in Europa ist im September dank eines niedrigen Vorjahreswertes deutlich gestiegen. Die Zahl neu zugelassener Fahrzeuge sei um 14,5 Prozent auf 1,2 Millionen Stück gestiegen, teilte Acea am Mittwochmorgen in Brüssel mit. 2018 waren die Verkäufe vor dem Hintergrund der Einführung neuer Abgasvorschriften ...

