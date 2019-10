Die Privatbank Berenberg hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller sei im langfristig attraktiven Geschäft mit Wachmitteln recht gut positioniert, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Doch für die nahe Zukunft lägen seine Wachstumsschätzungen für die wichtigsten Produktkategorien unter denen für die Wettbewerber. Zudem dürfte Henkel bei Pflegeprodukten weiter unterdurchschnittlich abschneiden./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 15:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-10-16/08:55

ISIN: DE0006048432