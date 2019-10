Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Asahi wird detaillierte Fallstudie auf der jährlichen Leitveranstaltung von EuroFinance vom 16. bis 18. Oktober in Kopenhagen vorstellen



PrimeRevenue, Inc., der führende Anbieter von finanztechnologischen Working Capital-Lösungen, gratuliert Asahi Breweries Europe Group heute zum Erhalt des Innovation in Risk and Financing Award, der auf der jährlichen Flagship-Konferenz von EuroFinance vergeben wird.



Die Auszeichnung würdigt Asahis Supply Chain Finance (Reverse Factoring) Programm, das von PrimeRevenue unterstützt wird. 95% der Lieferanten auf der Plattform nutzen die Lösung aktiv, um die Zahlung ihrer Rechnungen zu beschleunigen.



Asahi entschied sich für PrimeRevenue, nachdem die in Großbritannien ansässige Relationship Bank der Gruppe die Supply Chain-Finanzierung in Schlüsselmärkten, in denen Asahi-Lieferunternehmen ihren Sitz haben, eingestellt hatte. Angeleitet durch die bewährte Programmimplementierung und Onboarding-Methodik von PrimeRevenue lief die Migration von der Bank auf PrimeRevenues Multi-Funder-Plattform für die Lieferanten störungsfrei ab.



"Entscheidend war, dass wir unsere Preise beibehalten mussten, da wir bereits rund 100 Lieferanten auf der alten Plattform hatten", erklärt Anthony Buchanan, Treasurer bei Asahi Breweries Europe. "Wir mussten die Diskontierungsrate beibehalten, und wir wollten auch Banken einbinden können, um nicht in die Situation zu geraten, dass eine Bank sich vom Markt zurückzieht und unsere Lieferanten eine Chance verpassen".



Seit der Implementierung des Programms konnten mehr als 450 Lieferanten eingebunden werden, weitere 100 sind für die nächsten 18 Monate geplant. Die Lösung hat im letzten Jahr ein Rechnungsvolumen von mehr als 522 Mio. EUR abgewickelt.



"Ich muss das Asahi Treasury Team für sein Engagement für Nachhaltigkeit und die Stabilität der Lieferpartner loben", sagt PJ Bain, CEO von PrimeRevenue. "Asahi hat mit seiner strategischen Vision zur Optimierung der Finanzkennzahlen und seiner Entschlossenheit, eine Lösung zu implementieren, die Vorteile für das Umlaufvermögen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bietet, echte Supply Chain Excellence bewiesen. Ich gratuliere Anthony und seinen Kollegen zu dieser wohlverdienten und prestigeträchtigen Auszeichnung".



Asahi wird seine detaillierte Fallstudie auf der Flagship-Konferenz von EuroFinance präsentieren, die vom 16. - 18. Oktober in Kopenhagen stattfindet.



