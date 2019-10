Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss hat nach einer umfassenden Triebwerk-Inspektion mehrere aus dem Verkehr gezogene Flugzeuge nach wenigen Stunden wieder in den Dienst gestellt.Alle 29 vorübergehend still gelegten Bombardier-Maschinen der C Series/A220 sollen ab Donnerstag wieder startklar sein und der Flugbetrieb dann weitgehend nach Plan laufen, wie die Fluggesellschaft ankündigte.Nach einem dritten Zwischenfall mit Problemen am Triebwerk hatte die Lufthansa-Tochter Swiss am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...