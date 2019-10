IRW-PRESS: EuroLife Brands Inc.: EuroLife beauftragt M&A-Spezialisten für europäische Übernahmen

Toronto, Ontario / 16. Oktober 2019 - EuroLife Brands (EuroLife oder das Unternehmen) (CSE: EURO) (Frankfurt: 3CM) (OTCPK: CANVF), eine weltweit führende Cannabismarke und treibende Kraft in der medizinischen und Freizeit-Hanf-CBD-Industrie, freut sich, eine weitere Expansion in die europäischen Märkte bekannt zu geben. Derek Ivany, Vorsitzender des EuroLife Advisory Board, hat die Präsenz von EuroLife in Europa durch die Nutzung bestehender Netzwerke und den Abschluss einer Unternehmensberatungsvereinbarung (die Vereinbarung) mit JJ WOLF Investments Ltd. (WOLF) weiter ausgebaut. JJ WOLF Investments Ltd. ist eine Merchant Bank und Beratungsgesellschaft, die damit beauftragt wurde, EuroLife in Premium-CBD-Märkten in Europa physisch zu etablieren.

Im Rahmen der Vereinbarung wurde WOLF beauftragt, das Geschäft und die Marke EuroLife in Europa und Südamerika durch verschiedene wertsteigernde Kapitalmaßnahmen zu stärken. Die Unternehmensleitung von WOLF war an einer Vielzahl von erfolgreichen Transaktionen für Unternehmen der Cannabis-Hanf-Industrie beteiligt, die wertschöpfende gezielte Übernahmen und die Steigerung des Shareholder Value durch umsatzgenerierende Maßnahmen ermöglicht haben. Darüber hinaus verwaltet WOLF aktiv ein Portfolio wachstumsorientierter Investments, von denen die meisten auf Cannabis- und tertiäre Industriesegmente ausgerichtet sind, und wird versuchen, Synergien zu maximieren, wo immer sie in seinen Portfoliounternehmen und seinem Netzwerk von Industriekontakten vorhanden sind.

Mit einem ausgedehnten Netzwerk und langjähriger Erfahrung in der globalen Cannabisindustrie im Rücken wird EuroLife bei der Verfolgung seines Wachstumskurses von dem formalen Engagement von WOLF profitieren, insbesondere in Kontinentaleuropa, wo EuroLife eine starke Präsenz im aufstrebenden Hanf-CBD-Segment der Konsumgüter aufbauen will.

Mr Ivany erklärte dazu: Nach meiner Rückkehr von einer umfangreichen europäischen Due Diligence-Reise und einer Investoren-Roadshow im Namen von EuroLife bleibe ich fest davon überzeugt, dass die große Chancen, die der kontinentaleuropäische Hanf-CBD-Markt bietet, wirklich noch nicht ausgeschöpft sind. Neben der Vorstellung des Unternehmens bei verschiedenen europäischen institutionellen und privaten Investoren prüfen wir weiterhin eine Vielzahl von vor- und nachgelagerten M&A-Möglichkeiten, die sich als sehr strategisch für die weitere Entwicklung des Unternehmens EuroLife erweisen könnten.

Er fuhr fort: In einem kürzlich von Canaccord Genuity veröffentlichten Researchupdate wird geschätzt, dass die gesamteuropäische CBD/Wellness-Branche in den Jahren 2018 und 2019E einen Umsatz in Höhe von 750 Millionen bis 1,0 Milliarde Euro erzielt. Da sich die Konsolidierung und Normalisierung der Branche weltweit weiter fortsetzt, sind wir zuversichtlich, dass Europa weiterhin Wachstumsperspektiven bietet.

Im Zuge der weiteren Fokussierung von EuroLife auf das europäische Geschäft, um die Unternehmenseffizienz zu optimieren, hat Steve Loutskou seine Ämter als Chief Operations Officer, Geschäftsführer und Direktor des Unternehmens niedergelegt und eine strategische Beratungsfunktion übernommen, in der er seine 20-jährige Erfahrung als erfolgreicher Unternehmer im Immobilien- und Mergers & Acquisitions Bereich für EuroLife auf dem europäischen und südamerikanischen Markt nutzen wird. Mr Loutskou hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz. Wir begrüßen es, dass er mit seinen Wurzeln im Einzelhandel und seiner Markenausrichtung auf die Verbraucher nutzt wird um dieses Wissen bei unseren europäischen Zielen in den Vordergrund zu stellen. Wir sehen dies als natürlichen Fortschritt für die Rolle von Mr Loutskou bei EuroLife, da wir die Ressourcenzuweisung so ausrichten, dass sie sich ausschließlich auf die europäischen Märkte konzentriert.

Über EuroLife Brands Inc.

EuroLife Brands (CSE: EURO, Frankfurt: 3CM, OTCPK: CANVF) ist eine führende globale Cannabismarke, die die medizinische, Freizeit- und Verbrauchsgut-Cannabisindustrie weltweit durch einen datengetriebenen CBD-Markt stärkt, der durch exklusive und unbefangene, von Ärzten geförderte Cannabisaufklärung und detaillierte Verbraucheranalysen unterstützt wird.

Über JJ Wolf

JJ WOLF Investments Ltd. ist ein Merchant Banking- und Beratungsunternehmen, das sich auf wachstumsorientierte Geschäftsmöglichkeiten mit Branchenfokus auf globalen Hanf und Cannabis sowie neue nutrazeutische Produkte im Gesundheits- und Wellness-Bereich spezialisiert hat. JJ WOLF unterstützt seine Portfoliounternehmen und Beratungsmandate durch sein robustes globales Netzwerk von Branchenkontakten neben einem Pool von institutionellen Investoren und vermögenden Boutique-Investoren.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Kontakt: ir@eurolifebrands.com bzw. EuroLifeBrands.com

Keine Wertpapierbörse oder Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Inhalte dieser Meldung geprüft oder übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Manche Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie etwa Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne oder Ziele des Emittenten beschreiben. Dazu zählen auch Begriffe, die zum Ausdruck bringen, dass der Emittent oder die Unternehmensführung das Eintreffen der erwähnten Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in der Diskussion und Analyse der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49129

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49129&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29876 F1062

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA29876F1062

AXC0078 2019-10-16/09:08