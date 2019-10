Bei K+S hat sich das Umfeld zuletzt deutlich eingetrübt. Zwar haben die Kasseler ebenso wie die wichtigen Mitbewerber Mosaic, Uralkali und Nutrien ihre Kaliproduktion zuletzt gedrosselt.Die von Analysten auf 3% der weltweiten Jahresproduktion geschätzte Förderkürzung reicht aber nicht aus, um die noch etwas stärker gesunkene globale Nachfrage nach Düngemitteln abzufedern. Die Erwartung an die für K+S entscheidende Kalipreisentwicklung hat sich damit eingetrübt, was sich bei uns auch in etwas niedrigeren ...

