Guten Morgen,die neuen Turbulenzen um WIRECARD, ausgelöst durch neue Buchhaltungsmanipulationsspekulationen seitens der "Financial Times", lassen uns nachdenklich werden. Dem Bericht zufolge soll der Konzern Umsatz und Gewinn bei Auslandstöchtern in Dubai und Irland aufgebläht und damit auch die eigenen Wirtschaftsprüfer hinters Licht geführt haben. WIRECARD hat natürlich die Berichte umgehend dementiert. Trotzdem überrascht die Hartnäckigkeit der Engländer und man wird den Eindruck nicht los, dass hinter diesen Geschichten mehr steckt als eine einfache Fehde.So oder so: an der Börse zählt in erster Linie das Vertrauen, und je mehr WIRECARD diesen Anschuldigungen ausgesetzt ist, desto weniger Kapital wird die Aktie anziehen. Dies dürfte mitunter auch ein wesentlicher Grund dafür sein warum der Titel trotz mehrfacher Heraufstufungen durch Banken, Analysten und den Medien seit Monaten nicht vom Fleck kommt.

