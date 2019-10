Der größte Streamingdienst steht unter dem Druck von DISNEY und AMAZON und demnächst auch APPLE, hat gewaltig investiert, aber nun kommt es darauf an, dass Nutzerzahl und -entgelte entsprechend zulegen, um Gewinne zu erreichen. Das ist die Schwachstelle von NETFLIX. Eine satte Enttäuschung wäre eine Möglichkeit, in Position zu gehen.



