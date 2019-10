Am Vorabend von "Cannabis 2.0" verschiebt sich der Orientierungswert weg von der Cannabis-Blume hin zu Cannabis-Konzentraten, dem wichtigsten Wirkstoff in der nächsten Welle zulässiger Produkte

Liquid Gold Distillate: Die neue Cannabis-Währung - Dieses bernsteinfarbene, gereinigte Destillat kann mehr wert sein als Gold. Pat McCutcheon, CEO (l) und Keith Strachan, President (r) sind die Mitbegründer der MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ), Kanadas führender Hersteller von gereinigten Cannabiskonzentraten, den wichtigsten Wirkstoffen, die für eine Vielzahl neuer Cannabisprodukte benötigt werden, darunter Lebensmittel, Getränke, topische Cremes, Vape Pens und Tinkturen, die ab dem 17. Oktober 2019 in Kanada legal werden. Kanada ist das erste G7-Land, das den Cannabiskonsum für Freizeitaktivitäten vollständig legalisiert hat.

Liquid Gold Distillate: Die neue Cannabis-Währung - Keith Strachan (l) und Pat McCutcheon (r), Mitbegründer der MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ), stehen vor einem Hochsicherheitstresorraum in ihrer Anlage in Barrie, Ont. mit Cannabisdestillat im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar. Die gereinigten Cannabiskonzentrate, die in der Anlage (ähnlich einer pharmazeutischen Produktionsstätte) von MediPharm Labs hergestellt werden, sind die wichtigsten Wirkstoffe für eine Vielzahl neuer Cannabisprodukte, darunter Lebensmittel, Getränke, topische Cremes, Vape Pens und Tinkturen, die ab dem 17. Oktober 2019 in Kanada zugelassen werden. Kanada ist das erste G7-Land, das den Cannabiskonsum für Freizeitaktivitäten vollständig legalisiert hat. (Bildnachweis MediPharm Labs)

Über MediPharm Labs

MediPharm Labs wurde 2015 gegründet und ist auf die Herstellung von gereinigtem, arzneimittelähnlichem Cannabisöl und Konzentraten sowie fortschrittlichen Derivaten spezialisiert, wobei eine gemäß GMP-Standard entwickelte Anlage und ISO-Standard-Reinräume verwendet werden. MediPharm Labs hat in ein erfahrenes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgelagerte Reinigungsmethoden und speziell errichtete Anlagen mit fünf primären Entnahmeleitungen mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 300.000 kg investiert, um seinen Kunden reine, sichere und genau dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Über ihre Großhandels-, No-Name-Produkt- und Mautplattformen entwickeln, verarbeiten, verpacken und vertreiben sie Cannabisextrakte und fortschrittliche Produkte auf Cannabinoidbasis für den nationalen und internationalen Markt. Als weltweit führender Anbieter hat das Unternehmen auch kommerzielle Exporte nach Australien abgeschlossen und nähert sich der Fertigstellung seiner australischen Förderanlage mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 75.000 kg, die 2019 erwartet wird.

