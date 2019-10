Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das dritte Quartal des Halbleiterausrüsters sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Da die Aktie sehr stark in die Zahlen gegangen sei, wäre eine kurzfristige Konsolidierung nicht überraschend./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 06:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

