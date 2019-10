BERLIN (Dow Jones)--Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession der deutschen Wirtschaft in den kommenden drei Monaten ist in den vergangenen Wochen leicht gesunken. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Wirtschaftsforschungsinstitutes IMK. Der Konjunkturindikator des Instituts, der die aktuellsten verfügbaren Daten über die Wirtschaftslage bündelt, weist für den Zeitraum von Oktober bis Ende Dezember ein geringeres Rezessionsrisiko von 56,5 Prozent nach 59,4 Prozent im September aus.

"Trotz der leichten Verbesserung bieten die Zahlen keinen Grund zur Entwarnung bei der Konjunktur", sagt Thomas Theobald, Konjunkturexperte beim zur Hans-Böckler-Stiftung gehörenden Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK).

Er forderte von der Bundesregierung, angesichts der Wirtschaftsflaute und ungewissen weltwirtschaftlichen Lage ohnehin notwendige Investitionen zu forcieren. Dabei solle man mutiger als bislang angekündigt agieren.

Der leichte Rückgang der Rezessionswahrscheinlichkeit basiert laut IMK auf dem zuletzt mäßigen Anstieg der Industrieproduktion, der sich vom Negativtrend der vergangenen Monate abgesetzt hat. Auch die weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen für Unternehmen haben positiv gewirkt.

Ein stärkeres Absinken der Rezessionsgefahr habe allerdings eine ungünstige Entwicklung bei einer breiten Palette anderer Frühindikatoren verhindert. Dazu zählten die rückläufige Zahlen bei den inländischen Auftragseingängen im Verarbeitenden Gewerbe, weniger offene Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt und eine gedrückte Stimmung in der deutschen Wirtschaft.

Insgesamt würden die Konjunkturaussichten weiterhin von "den beträchtlichen außenwirtschaftlichen Risiken dominiert, also von der Möglichkeit eines harten Brexits, den US-Handelskonflikten und geopolitischen Spannungen", so das IMK.

Die Bundesregierung will am Donnerstag ihre neue Wachstumsprognose präsentieren. Angesichts der schwachen Wirtschaftsdaten wird mit einem pessimistischeren Ausblick für das nächste Jahr gerechnet. Im Frühjahr war die Regierung noch von einem Wachstum von 1,5 Prozent für 2020 nach 0,5 Prozent in diesem Jahr ausgegangen.

