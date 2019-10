Am 11.10.2019 wurde IMMAC in Landshut mit dem deutschen BeteiligungsPreis 2019 in der Kategorie "TOP anlegerorientiertes Investmentvermögen (Hotelimmobilien)" für den DFV Hotelinvest 6 ausgezeichnet In seiner Laudatio begründete Werner Rohmert, Herausgeber des Immobilienbriefs und Ressortleiter für Immobilien des Platow-Brief, die Wahl der Jury mit dem ausgeglichenen Portfolio, das drei Hotels der Vier-Sterne-Kategorie in drei unterschiedlichen ...

