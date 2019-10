publity beabsichtigt den Wechsel von Scale in den Prime Standard im Sommer 2020. Das Uplisting in den regulierten Markt soll nach der erfolgreichen PREOS-Integration und der Vorlage eines IFRS-Konzernabschlusses für 2019 umgesetzt werden. Heute außerdem in den News: Anleihegläubiger der Consus Real Estate stimmen Änderungen der Anleihebedingungen zu und JDC Group denkt an KMU-Folgeanleihe. publity ...

