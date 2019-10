Die Wirecard Aktie muss schwere Verluste einstecken, nachdem erneut Vorwürfe um fehlerhafte Buchungstechniken laut geworden sind. Sofort treten die Anleger die Flucht an. Ein Investment in diese Aktie ist mit einer immensen Gefahr verbunden. Jederzeit kann es zu einem Kurseinbruch kommen. Nach der ersten Reaktion am gestrigen Tag haben sich die Gemüter beruhigt, so scheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...