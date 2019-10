Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Die neuen Zielsetzungen des Spezialchemiekonzerns für 2019 implizierten ein 10-prozentiges Abwärtspotenzial für die Marktschätzungen, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da die Aktien bereits mit einem Abschlag zur Konkurrenz gehandelt würden, könnte die Zielsenkung zum Teil im Kurs schon eingepreist sein./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 22:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000WCH8881