Zürich (awp) - Für die Genussscheine von Roche geht es am Mittwoch nach einer erneut erhöhten Prognose aufwärts. Der Pharmakonzern hat am Morgen sowohl mit seinen Umsatzzahlen für die ersten neun Monate 2019 also auch dem zum dritten Mal angehobenen Ausblick überrascht. Gegen 9.20 Uhr weisen die Aktien ein Plus von 0,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...