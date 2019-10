Nach einer Verkaufsempfehlung der Societe Generale sind die Aktien von Infineon am Mittwoch um fast 3 Prozent fast an ihre 50-Tage-Linie zurückgefallen. Analyst Aleksander Peterc stellte die Anleger darauf ein, dass sich die Erholung im Automobilbereich wohl länger hinziehen wird als bisher gedacht. Er senkte folglich seine Ergebnisschätzungen bis 2023. Bei stagnierenden Gewinnen seien die Papiere im Branchenvergleich hoch bewertet, was weitere Kursrisiken bedeute, so der Experte.

Für 2019 liegen die Papiere des Halbleiterkonzerns aktuell rund 5 Prozent im Minus, während der Dax um fast ein Fünftel zulegen konnte./ag/fba

ISIN DE0006231004

AXC0088 2019-10-16/09:41