FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AUSTRALIAN VANADIUM LTD JT71 AU000000AVL6
AB/FROM ONWARDS 16.10.2019 09:39 CET
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AUSTRALIAN VANADIUM LTD JT71 AU000000AVL6
AB/FROM ONWARDS 16.10.2019 09:39 CET