Molecular Health GmbH: Kooperation HanseMerkur und Molecular Health: Digital unterstützte Krebsdiagnostik verbessert Tumorbehandlung DGAP-News: Molecular Health GmbH / Schlagwort(e): Kooperation Molecular Health GmbH: Kooperation HanseMerkur und Molecular Health: Digital unterstützte Krebsdiagnostik verbessert Tumorbehandlung 16.10.2019 / 10:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kooperation HanseMerkur und Molecular Health: Digital unterstützte Krebsdiagnostik verbessert Tumorbehandlung Heidelberg, Deutschland - 16. Oktober 2019. Die Volkskrankheit Krebs hat viele Erscheinungsformen und Schweregrade. Vielversprechende Fortschritte hat die Medizin in den letzten Jahren mit individualisierter (also genetisch auf den einzelnen Menschen abgestimmter) Medizin gemacht. Davon profitieren bei bestimmten Krebserkrankungen nun dank einer Kooperation mit dem Heidelberger Unternehmen Molecular Health ab sofort auch Vollversicherte der HanseMerkur. Die Vereinbarung betrifft Vollversicherte mit der Diagnose einer wiederkehrenden Tumorerkrankung, z. B. einem wiederkehrenden Eierstock-, Eileiter- oder Bauchfellkrebs oder bei einer neuerlichen Tumorerkrankung im Kindes- und Jugendalter. Die Analyse der Tumor-DNA und ihre anschließende Auswertung ermöglicht es Onkologen, eine optimal auf jeden einzelnen Patienten zugeschnittene Therapie auszuwählen, um die Erfolgsaussichten vor allem bei schweren Krankheitsverläufen zu erhöhen. So können z. B. bei Tumoren, die auf die Standardtherapien nicht ansprechen, oder bei wiederkehrenden Tumoren rasch neue Behandlungsmöglichkeiten erschlossen werden. Ermöglicht wird die erweiterte Diagnostik und Behandlung durch die Software MH Guide, die biologische, molekulare, klinische und pharmakologische Daten in Beziehung setzt - weltweit verfügbares Wissen über Tumorveränderungen und Therapien, auf das die behandelnden Ärzte zugreifen können. Dr. Friedrich von Bohlen, CEO von Molecular Health, erklärt: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss der ersten Kooperation mit einer privaten Versicherungsgruppe zu unserem Produkt MH Guide. Die HanseMerkur ist für uns ein idealer Partner, um einer breiten Gruppe an Patienten den Zugang zur onkologischen Präzisionsdiagnostik und somit den bestmöglichen Therapieoptionen zu eröffnen. Wir sind fest davon überzeugt, dass MH Guide die behandelnden Ärzte gut darin unterstützen wird, informierte, evidenzbasierte und personalisierte Behandlungsentscheidungen für ihre Patienten zu treffen." Holger Ehses, Vorstandsmitglied der HanseMerkur Krankenversicherung AG in Hamburg, ergänzt: "Durch den Zugang zu diesem innovativen Instrument der Präzisionsdiagnostik schaffen wir für unsere Versicherten erneut eine verbesserte Versorgung in der Krebsbehandlung. Genetische Analysen spielen in der modernen Krebs-Diagnostik eine zunehmend wichtige Rolle. Durch die Kooperation mit Molecular Health gehen wir einen wichtigen Schritt, unseren umfangreichen Leistungskatalog durch modernste qualitätsgesicherte Angebote zu ergänzen." Über die HanseMerkur Die HanseMerkur ist mit einem Jahresumsatz von über 2 Mrd. Euro (2018) die einzige selbständige und konzernunabhängige Versicherungsgruppe am Finanzplatz Hamburg. Die Wurzeln des 144 Jahre alten Personenversicherers liegen in der Krankenversicherung, die bis heute die Hauptsparte des Unternehmens ist. Die HanseMerkur ist zudem Spezialist für den privaten Ergänzungsschutz gesetzlich Krankenversicherter und mit rund 1,2 Millionen Zusatzversicherten in diesem Segment einer der größten deutschen Anbieter. In der Privaten Krankenversicherung rangiert sie auf Platz 11 von 41 Anbietern. Darüber hinaus zählt die HanseMerkur zu den größten Unternehmen der touristischen Assekuranz in Deutschland. Weitere Informationen unter www.hansemerkur.de. Über Molecular Health Molecular Health ist ein Unternehmen aus dem Bereich der computergestützten Präzisionsmedizin, das mit seinem Fokus auf Data Science und künstlicher Intelligenz die Entscheidungsfindung für Organisationen im Gesundheitssektor verbessert. Die Angebote des Unternehmens basieren auf der Erfassung, Kuratierung, Integration und Analyse großer Datenmengen aus Biomedizin und Arzneimittelforschung, die mit neuartigen Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen kombiniert werden. Seit mehr als einem Jahrzehnt hat das Unternehmen Dataome entwickelt, ein einzigartiges und systematisch kuratiertes System, das klinisch-molekulare und Medikamentendaten mit eigenen Analyseverfahren vernetzt. Eigenständig oder in Kombination mit Kundendaten ermöglicht Dataome, verwertbare Erkenntnisse auf molekularer Ebene zu gewinnen. Dies erlaubt Ärzten und Patienten eine bessere Diagnose oder Therapieentscheidungen und unterstützt Pharma- und Gesundheitsorganisationen beim Entdecken und Entwickeln von Wirkstoffen, bei der Optimierung von klinischen Studien sowie in der Positionierung von Arzneimitteln. Außerdem lassen sich die Erfolgsaussichten für die klinische Entwicklung von Arzneimittelkandidaten und die Wahrscheinlichkeit für eine Zulassung präzise vorhersagen, was die Entscheidungsqualität bei der Priorisierung von Studien sowie der Zuteilung von Ressourcen und Investitionen verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter www.molecularhealth.com. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Molecular Health GmbH Thomas König Media Relations MC Services AG Head of Marketing & PR Katja Arnold, Eva Bauer [1]thomas.koenig@molecularhealth.com [1]molecularhealth@mc-services. 1. eu +49-89-210 228 0 1. mailto:thomas.koenig@molecularheal mailto:molecularhealth@mc-ser th.com vices.eu http://www.molecularhealth.com 16.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 890651 16.10.2019 AXC0094 2019-10-16/10:05