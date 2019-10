Handelsstreit, politische Unruhen, "gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten": All das macht dem Modekonzern Hugo Boss zu schaffen. Und das so stark, dass das MDax-Unternehmen seine Jahresziele eingedampft hat. Die Aktie fällt in dieser Woche sogar unter 37 Euro. Wir empfehlen für mutige Antiykliker den Turbo-Bull MC4D0T von Morgan Stanley. Bei Flatex übrigens zu 1,90 handelbar… Im abgelaufenen dritten Quartal ...

