FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch im frühen Handel kaum verändert. In den kommenden Tagen bleibt der Brexit eines der bestimmenden Themen für die Investoren. Etwas Ernüchterung kommt von Aussagen des irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar. Er meint zwar, die Brexit-Verhandlungen gingen in die richtige Richtung, doch müssten noch einige Hindernisse überwunden werden, ehe man zu einer Einigung komme.

Aber auch der vorläufige Handelsdeal zwischen den USA und China steht auf wackeligen Füßen. "Sollten sich die USA tatsächlich in Hongkong einmischen, bleibt abzuwarten, ob China dem Deal tatsächlich zustimmt", so die Einschätzung von Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Neue Impulse werden auch von der Berichtssaison erwartet sowie am Nachmittag von den US-Einzelhandelsumsätzen und am Abend vom sogenannten Beige Book, dem Konjunkturbericht der US-Notenbank. In diesem Umfeld handelt der DAX zunächst 0,1 Prozent höher bei 12.645 Punkten, der Euro-Stoxx-50 tritt mit 3.598 Zählern auf der Stelle.

Wacker Chemie senkt Prognosen für 2019 nach schwachem Quartal

Wacker Chemie senkt angesichts der ausbleibenden Erholung der Preise für Polysilizium sowie der weltweit nachlassenden Konjunktur die Prognosen für das laufende Jahr für Umsatz, operativen Gewinn und Jahresergebnis. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im dritten Quartal nur leicht, der operative Gewinn erhöhte sich nur wegen eines Sonderertrags aus einer Versicherungsleistung. Bisher war der Münchener SDAX-Konzern beim EBITDA von einem Rückgang um 10 bis 20 Prozent ausgegangen. Das Jahresergebnis 2019 werde voraussichtlich "leicht positiv" sein. Bisher lautete die Prognose "deutlich unter" dem Vorjahreswert von 260,1 Millionen Euro. Den Umsatz schätzt der Konzern nun auf Vorjahresniveau, anstatt um einen mittleren einstelligen Prozentsatz höher. Für die Aktie geht es um 4,5 Prozent nach unten, der Kurs der Tochter Siltronic gibt ebenfalls um 4,5 Prozent nach.

Die Aktie von Ceconomy gibt 1 Prozent nach. Hier herrscht Unsicherheit über die zukünftige Führung und damit die künftige Strategie leiden. Der Mutterkonzern von Media-Markt und Saturn könnte sich am Donnerstag von seinem Vorstandsvorsitzenden Jörn Werner trennen. Der Aufsichtsrat wird unter anderem "über eine mögliche vorzeitige Beendigung der Bestellung" von Werner beraten. "Es knirscht seit Monaten", so ein Händler. Der Markt will nun erst einmal sehen, wie es weiter gehe. Infineon wurden nach Informationen aus dem Handel von der Societe Generale auf Sell gesenkt, die Aktie tendiert 2,2 Prozent tiefer.

Gute Zahlen von Roche und ASML

Der Schweizer Pharmakonzern Roche (plus 0,7 Prozent) hat in den ersten neun Monaten den Umsatz prozentual zweistellig gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Beflügelt wird der Konzern besonders vom Pharmageschäft, wo viele neue Medikamente zu einem deutlichen Umsatzplus beigetragen haben. Beim Kerngewinn je Aktie strebt Roche weiterhin ein Wachstum an, das in etwa dem Umsatzplus entspricht. Die Dividende soll wie geplant erhöht werden.

Leicht positiv bewerten Marktteilnehmer die Zahlen von Telekom Austria. Das Unternehmen ist im dritten Quartal weiter gewachsen und hat die Prognosen bekräftigt. Die Aktie handelt 0,9 Prozent im Plus.

Als neuerliche Enttäuschung wird die Entwicklung bei Intershop gewertet, die Aktie sackt um 18 Prozent nach unten. Nachdem das Cloud-Geschäft der Heilsbringer für das Unternehmen werden sollte, liefert der Bereich nicht das erwartete Wachstum. Nachdem Intershop Communications im dritten Quartal operativ tiefer in die roten Zahlen gerutscht ist, kassierte das Unternehmen gleich die Umsatzziele für 2019 und auch 2020 ein.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.592,87 -0,16 -5,78 19,71 Stoxx-50 3.236,99 -0,01 -0,41 17,28 DAX 12.628,61 -0,01 -1,18 19,60 MDAX 25.819,70 -0,38 -98,29 19,60 TecDAX 2.799,40 -0,23 -6,42 14,25 SDAX 11.276,49 -0,56 -63,90 18,59 FTSE 7.211,31 0,00 -0,33 7,19 CAC 5.688,50 -0,24 -13,54 20,25 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,43 -0,01 -0,67 US-Zehnjahresrendite 1,72 -0,05 -0,96 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:54 Uhr Di, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1033 +0,01% 1,1036 1,1038 -3,8% EUR/JPY 119,86 -0,17% 119,94 120,09 -4,7% EUR/CHF 1,1001 -0,15% 1,1010 1,1018 -2,3% EUR/GBP 0,8697 +0,58% 0,8653 0,8634 -3,4% USD/JPY 108,63 -0,19% 108,69 108,80 -0,9% GBP/USD 1,2692 -0,52% 1,2754 1,2781 -0,6% USD/CNH (Offshore) 7,1022 +0,25% 7,1010 7,0827 +3,4% Bitcoin BTC/USD 8.144,75 +0,01% 8.162,00 8.262,50 +119,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,70 52,81 -0,2% -0,11 +9,3% Brent/ICE 58,91 58,74 +0,3% 0,17 +6,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.483,84 1.481,13 +0,2% +2,71 +15,7% Silber (Spot) 17,31 17,42 -0,7% -0,11 +11,7% Platin (Spot) 882,15 885,00 -0,3% -2,85 +10,8% Kupfer-Future 2,59 2,61 -0,9% -0,02 -2,1% ===

