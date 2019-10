Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundkurse kamen im gestrigen Handelsverlauf unter Druck, da die Chancen für einen "Brexit-Deal" gestiegen sind, so die Analysten der Helaba.Meldungen zufolge könnte heute der ausgehandelte Entwurf für die Einigung zur Nordirland-Frage vorliegen. In Bezug auf den Handelskonflikt scheine die Skepsis der Finanzmarktteilnehmer hingegen berechtigt zu sein. So wünsche China weitere Gespräche mit den USA, bevor ein Teilabkommen unterzeichnet werden könne. Die technische Ausgangslage sei getrübt, nachdem der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) die 100-Tagelinie, die heute bei 172,34 verlaufe, unterschritten habe. Unterstützungen seien bei 171,60 und um 171,00 zu finden. Hürden würden die Analysten bei 172,34 und bei 173,15 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 171,20 und 172,30. (16.10.2019/alc/a/a) ...

