Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die optimistische Grundstimmung am Aktienmarkt nutzen Anleger tendenziell für Positionierungen, so die Deutsche Börse AG."Von den gut 53.000 ETF-Transaktionen der vergangenen Woche waren 58 Prozent Käufe", berichte Christian Dürr von der Commerzbank. Trotz der jüngsten Skepsis vonseiten Chinas dominiere nach einer kleinen Verschnaufpause am Montag weiterhin die Zuversicht hinsichtlich der erreichten Teileinigung im Handelskonflikt mit den USA. Zumindest kurzfristig gebe es keine weiteren Strafzölle. Der Deutsche Aktienindex sei am Morgen mit Gewinnen in den Handel gestartet und habe damit wieder den Sprung über 12.500 Punkte geschafft. ...

