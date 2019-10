Osnabrück (ots) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) verleiht in einem Festakt am 27. Oktober um 11 Uhr im Congress Center Rosengarten, Mannheim, ihren Deutschen Umweltpreis 2019. Überreicht wird der unabhängige und mit insgesamt 500.000 Euro höchstdotierte Umweltpreis Europas durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Die Preisträger sind in diesem Jahr:

die Bodenwissenschaftlerin Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner von der

Technischen Universität München und der Unternehmer Reinhard

Schneider aus Mainz, der mit seiner Firma Werner & Mertz in der

Wasch- und Reinigungsmittelbran-che auf nachhaltige Produktion setzt. Details zu den Preisträgern unter

https://www.dbu.de/123artikel38389_2442.html . Wir laden Sie anlässlich der Preisverleihung auch herzlich ein zu einer



Pressekonferenz

am Sonntag, 27. Oktober, 9.45 Uhr,

Congress Center Rosengarten,

Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, bei der die Preisträger und Repräsentanten der DBU auch für Einzelinterviews (bei Bedarf schon vor der PK ab 9 Uhr; Einlass: 8.45 Uhr) und Hintergrundinformationen zur Verfügung stehen. Selbstverständlich sind Sie auch beim anschließenden Empfang willkommen.



Achtung: Wir bitten um Verständnis dafür, dass aus Sicherheitsgründen eine Akkreditierung bis Donnerstag, 24. Oktober, 19 Uhr, zwingend nötig ist. Bitte nutzen Sie dafür ausschließlich den Link https://www.dbu.de/akkreditierung. Ein Einlass nur mit Presseausweis oder Bundespresseakkreditierung ist nicht möglich! Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, am Einlass Ihren Personalausweis bereitzuhalten. Wir empfehlen dringend, vorsorglich auch mögliche Vertreterinnen und Vertreter termingerecht anzumelden. Bitte denken Sie daran, dass auch Begleitpersonen (Kamera, Ton etc.) angemeldet werden müssen.



Die Pressestelle der DBU erreichen Sie Sonntag, 27. Oktober, unter 0171/3812888 sowie per E-Mail unter presse@dbu.de.



