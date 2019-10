Es gibt an der Börse Phänomene, die kann sich kaum ein Experte wirklich erklären. Eines davon ist beispielsweise der norwegische Lachsproduzent Mowi. Denn die Norweger enttäuschen mit ihren Quartalszahlen oftmals die Marktteilnehmer - dennoch zieht die Aktie im Zuge dessen immer wieder an, so auch heute…So erzielte der weltgrößte Lachsproduzent im dritten Quartal ein operatives EBIT von 146 Millionen Euro, was unter den Prognosen der Analysten von 155 Millionen Euro lag. Bei den Experten kamen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...