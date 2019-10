Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy angesichts von Beratungen im Aufsichtsrat über einen Führungswechsel auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Die Diskussion über eine Umbesetzung sei weder für das operative Geschäft in den Filialen noch für das Ansehen der Media-Markt- und Saturn-Holding hilfreich, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kritisiert bei Ceconomy die räumliche Distanz zwischen dem Holding-Sitz in Düsseldorf und dem Sitz der Elektronikhandelsketten in Ingolstadt./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 08:29 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-10-16/10:32

ISIN: DE0007257503