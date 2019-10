Die RWE-Aktie (St.) schraubte sich am 30. September 2019 auf ein neues 3-Jahres-Hoch bei 28,72 Euro. Damit können sich Aktionäre des Energieversorgers seit Jahresstart über einen Kursgewinn in Höhe von 48% freuen - auf 1-Jahres-Sicht steht ein Plus von fast 60% auf der RWE-Anzeigetafel. Und geht es nach den Analysten, bleibt die Stimmung weiter positiv. Denn:Die britische Investmentbank...

Den vollständigen Artikel lesen ...