Hamburg (ots) - In diesem Jahr wäre Udo Jürgens 85 Jahre alt geworden. Es ist auch das Jahr, in dem sich sein Todestag zum fünften Mal jährt. Ihm zu Ehren bringt GALA jetzt eine aktualisierte und um 32 Seiten erweiterte Auflage des Sonderheftes, das 2014 anlässlich seines Todes erschien, auf den Markt.



In dem 100-seitigen Special sprechen erstmals die ehelichen Kinder John und Jenny Jürgens in einem Doppelinterview über ihre Kindheit und Erinnerungen an den Vater. Jenny Jürgens: "Wenn der Papa zu Hause war, war es immer unglaublich witzig und lustig, wir haben viel gelacht. Mit ihm konnte man sehr positiv und lustig ins Leben schauen." John Jürgens: "Dadurch, dass er so wenig da war, waren die Zeiten mit ihm sehr intensiv und herrlich albern." Bewundernd äußern sie sich über ihren Vater als jemanden "mit einer festen Meinung, der keine Angst hatte, klare Kante zu zeigen" und darüber, wie viele Menschen das honoriert haben. Aber sie sagen auch, dass ihm das Älterwerden deutlich zu schaffen gemacht hat, dass seine letzte Phase im Leben geprägt war von "Selbstvorwürfen, Melancholie und Schwermütigkeit".



Die Sonderausgabe bietet zahlreiche exklusive Interviews mit Sonja und Panja Jürgens, Bruder Manfred Bockelmann, Vocal-Coach Jasmin Shakeri und Imitator Alex Parker und große thematische Bildstrecken wie: "Magie der Lieder", "Udo und die Frauen" sowie "Udo als Stil-Ikone".



In Gedenken an den großen Entertainer erscheint in diesen Tagen auch die Verfilmung seines Musicals "Ich war noch niemals in New York". Neben einer bildstarken Set-Reportage und dem Making-of gibt es im GALA Special auch Interviews mit den Hauptdarstellern. Uwe Ochsenknecht wurde mit Udo Jürgens älter: "Ich bin aufgewachsen mit 'Siebzehn Jahr, blondes Haar' und 'Merci, Chérie'. Damals gab es nur Schlager, das war noch vor den Beatles. Udo Jürgens war unser Alltag damals." Moritz Bleibtreu findet seine Anerkennung so richtig erst mit dem Film: "Leider gehört Udo Jürgens zu den Kandidaten, die 100 Jahre alt werden oder sterben müssen, damit man sich bewusst wird, was für ein großartiger Vogel er war."



Das Sonderheft ist ab morgen zum Copypreis von 4,90 Euro im Handel erhältlich oder online bestellbar unter: www.gala.de/udo-special.



Pressekontakt:



GALA

PR / Kommunikation

Sophie Charlotte Herzberg

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884

E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de

www.gala.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4402449