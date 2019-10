Wirecard äußerte sich zu den erneuten Vorwürfen der Financial Times vom Vortag und weist ein Fehlverhalten des Unternehmens zurück.Die Wirecard-Aktie steht am Mittwochvormittag 1,39 Prozent höher bei 123,75 Euro.Nachfolgend das Statement von Wirecard im Wortlaut:Aschheim (München). Wirecard weist die Anschuldigungen der Financial Times hinsichtlich Fehlverhalten kategorisch zurück. Der heutige Artikel der Financial Times ist eine Zusammenstellung von falschen und irreführenden Behauptungen, ...

