Am 19. August ging der ALGOreport an den Start. Zwei erfahrene Börsenexperten haben ein eigenes Algo-System entwickelt. Und das hat einen fulminanten Start hingelegt. Wie war das möglich in Zeiten sehr volatiler Rohstoff-Preise, wo vor allem Nahrungsmittel lange auf Talfahrt waren und die Rohstoffe insgesamt recht unterschiedlich performten. Ein System, das den Markt bei Weitem schlägt, welche Risiken gibt es? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/