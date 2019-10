Können Fondsmanager in volatilen Zeiten wirklich eine bessere Performance erzielen?

Entgegen der Börsenweisheit "Sell in May and go away, but remember to come back in September" überwogen die Verkäufe bei den Privatanlegern im vergangenen Monat. Dies zeigt der comdirect Brokerage Index für September.

Der Index sank laut comdirect-Angaben von 103,5 auf 96,2 Punkte. Ein Wert unter 100 zeigt, dass die comdirect Kunden mehr Aktien, Renten und Fonds im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt verkauften als sie kauften. Nach dem handelsstarken Monat August waren zudem die Tradezahlen im Handelsmonat September leicht rückläufig, heißt es weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...