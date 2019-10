Die Aktie der Deutschen Bank steht seit längerem unter Beschuss: Immer neue Skandale kamen in den vergangenen Jahren an die Oberfläche. Das Umfeld wird durch die Negativzinsen immer schwieriger. Der Konzern befindet sich seit Sommer wieder in der Restrukturierung, die Mehrheit der Analysten glaubt nicht an einen Erfolg. Nun hat der Kurs in den vergangenen Tagen aber deutlich zugelegt.Der Mini-Deal zwischen den USA und China hat nicht nur den Gesamtmarkt angeschoben, sondern auch die Deutsche Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...