Was für ein Tag in den Aktien der Wirecard AG (WKN: 747206), die gestern auf den tiefsten Stand seit April fielen. Auslöser war ein neuer Bericht in der berüchtigten "House of Wirecard"-Artikelserie der renommierten Financial Times über den Bezahldienstleister für digitale und mobile Transaktionen aus dem DAX. Diesmal im Fokus: Wirecards Geschäfte in Dubai und Irland, die auch konzernintern zusammenhängen zu scheinen. Der gestrige Bericht wirft Fragen auf bezüglich der Buchhaltungspraxis von Wirecard und inwiefern Umsätze und Gewinne korrekt verbucht wurden.

