Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Verarbeitende Gewerbe steckt weltweit in einer Schwächephase, die in Europa besonders ausgeprägt ist, so die Analysten der DekaBank.In Russland sei der Einkaufsmanagerindex gar auf das niedrigste Niveau seit 2009 gefallen. In Asien hätten sich die Einkaufsmanagerindices im September weitegehend stabil gehalten, doch auch hier überwiege die Sorge vor einem Anhalten der Schwächeperiode. Gleichzeitig würden die Inflationsraten sinken, was es den Zentralbanken erlaube, die Geldpolitik weiter zu lockern. Die politischen Risiken bestünden fort: So gehe die Polizei in Hongkong mit immer größerer Härte gegen die Demonstranten vor. Die Türkei habe eine Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien begonnen, weshalb Wirtschaftssanktionen der USA gegen die Türkei drohen würden. Im Handelskonflikt zwischen den USA und China sei eine weitere Eskalation vorerst verhindert worden. Die Chancen auf eine umfassende Einigung seien aber weiterhin eher gering. (Ausgabe Oktober/November 2019) (16.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...