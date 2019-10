Munsbach (www.fondscheck.de) - Die US-amerikanische Volkswirtschaft verzeichnet aktuell ein nachlassendes Wirtschaftswachstum, was die Sorgen hinsichtlich einer möglichen Rezession in den USA größer werden lässt, so die Experten von ETHENEA.Die jüngsten Indikatoren würden diese Verlangsamung belegen: Während das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr noch um 2,9 Prozent gewachsen sei, habe es für die ersten beiden Quartale 2019 mit 2,7 Prozent und 2,3 Prozent schon deutlich darunter gelegen. "Für das dritte Quartal rechnen Analysten sogar mit einem durchschnittlichen Wachstum von nur noch zwei Prozent", sage Frank Borchers, Portfolio Manager bei ETHENEA. "Zudem dürften auch weiterhin die Wachstumsaussichten eher trüb ausfallen, zumindest laut Umfragen der US-Einkaufsmanager (PMI)." ...

